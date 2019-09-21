Kilometrelerce uzaktan okul harçlıklarını biriktirmek için geldiler

Okullarına 2 hafta geç başlayacaklar

DÜZCE – Fındık sezonunda okul harçlıklarını biriktirmek için Düzce'nin Akçakoca ilçesine gelen Mardinli lise öğrencileri okulların açılmasına rağmen daha fazla harçlık biriktirebilmek için okullarına 2 hafta geç başlayacak.

Fındık sezonunda okul harçlıklarını biriktirmek için Mardin Kızıltepe'den Düzce'nin Akçakoca ilçesine gelen lise öğrencileri, burada 70 gün boyunca çalışarak okulları için harçlıklarını biriktirdi. Okulların açılmasına rağmen Akçakoca ilçesinde iki hafta daha çalışan liseli fındık işçileri, işlerini bitirdikten sonra memleketlerine dönecek.

15 yaşındaki Vedat Özdemir, bu sene liseye geçtiğini belirterek, Mardin'den Akçakoca'ya okul harçlığı toplamaya geldiğini söyledi. Vedat Özdemir, "Bu sene liseye geçtim. Anadolu lisesinde okuyacağım. Yaz tatilinde fındık toplayarak okul harçlığımı kazanmaya Akçakoca'ya geldim. Fındık toplamak, okumaktan daha zor. Fındık dallarının arasında gezerek toplamak daha zor. Hep toz oluyor. Geçinecek kadar harçlık biriktirdim. İleride üniversite okuyarak doktor olmak istiyorum" dedi. Okul harçlığı için bir hafta daha fazla çalışmak istedik. Bugün memlekete dönüyoruz" diye konuştu.

Mardin'de 10. sınıf öğrencisi olan ve okul takımında öğrenci olan Mehtap Özcan ise "Okul harçlığım için ve voleybol oynayabilmek için okulların açılmasına rağmen Akçakoca ilçesinde çalışmaya devam ediyorum. 35 gündür fındık topluyorum ve fındık toplamak voleybol oynamaktan daha zor. Harçlığımı biriktirdim. Buradan gidince okuluma başlayacağım. Bundan sonraki yıllarda da gelmeye devam edeceğim" dedi.

17 yaşındaki Fırat Aslan, önce kayısı topladıklarını ardından da Akçakoca'ya fındık toplamaya geldiklerini dile getirerek, "Buraya okul harçlığımı çıkartmak için geldim. Fındık sezonu bitti artık evlerimize dönüyoruz. Lise son sınıfta okuyorum. Üniversitede hukuk okumak istiyorum. Okullar açıldı biz 1 haftada daha çalışalım dedik. İnşallah okulda sıkıntı çıkmaz" ifadelerini kullandı.

Fındık sezonunun bitmesiyle birlikte Düzce'nin Akçakoca ilçesine gelen yüzlerce işçi de memleketlerine dönmeye başladı.