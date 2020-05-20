Kilometrelerce yol yürüyüp topladıkları pancarları satarak geçimlerini sağlıyorlar - Son Dakika

Şırnak'ta vatandaşlar akşam saatlerinde kilometrelerce yol yürüyüp topladıkları pancarları evlerine getirip temizledikten sonra satarak geçimlerini sağlıyor.



Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçelerindeki yüksek rakımlı dağ yamaçlarında yetişen pancara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kimi şifa için kimisi de geçimini sağlamak için kilometrelerce yol kat ederek pancar topluyor. Saatlerce topladıkları pancarları torbalara koyup sırtladıktan sonra tekrar yola koyulan vatandaşlar, eve getirip temizledikleri sebzeleri satarak aile geçimine katkıda bulunuyor.



Hüseyin Gökçe isimli vatandaş, her yıl pancar toplamak için dağlara tırmandıklarını söyledi. Gökçe, "Yıllardır bölgemizde pancara gidiyoruz. Kimi satmak için kimi de kışın tüketmek için geliyor. Birçok şifalı ot var. Erkenden uyanıp dağa çıktık 8 ile 10 kilometre uzaklığa gidiyoruz. Mecburuz çünkü yapacak hiçbir işimiz yok" 'dedi. - ŞIRNAK