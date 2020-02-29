Kilometresi 6 kuruşa şehirler arası yolculuk - Son Dakika
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Kilometresi 6 kuruşa şehirler arası yolculuk

6 saat önce

Eskişehir-Bilecik arası seyahat fiyatlarının 5 liraya düşmesi sonucu, yolcular kilometresi 6 kuruşa şehirler arası yolculuk yapma fırsatı buldu.

Kilometresi 6 kuruşa şehirler arası yolculuk, System.String[]

Eskişehir- Bilecik arası seyahat fiyatlarının 5 liraya düşmesi sonucu, yolcular kilometresi 6 kuruşa şehirler arası yolculuk yapma fırsatı buldu.


Yaklaşık 80 kilometrelik Eskişehir - Bilecik yolu, bir firmanın uyguladığı fiyat politikası sonucu 5 liraya düşürüldü. Yolcular bu karar sonrası düşük fiyat nedeniyle büyük bir sevinç yaşarken günün belli saatlerinde yapılan seferler tam kapasite olarak boş koltuk kalmadan hizmet vermeye devam ediyor. Hem seyahat firması hem de yolcuların memnun olduğu uygulamanın bir süre daha devam edeceği öğrenildi.


Konuyla ilgili konuşan seyahat firması yetkilisi Hüseyin Gültan, "17 lira olan Bilecik - Eskişehir sefer fiyatlarını 5 liraya düşürdük. Halk faydalansın istedik. Daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Şu an yolcu bize geliyor. Diğer firmalarla arada büyük bir fark var. Biz de zarar etmiyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:09 Kaynak: İHA
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