Son Dakika Haberleri: Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar
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Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar

1 dakika önce

MARDİN'in Derik ilçesinde Mehmet Nuri Sakin'in, mahalle arasında kilosunu 1 liraya sattığı bir kamyonet dolusu domates, kısa sürede tükendi.

Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar, System.String[]
MARDİN'in Derik ilçesinde Mehmet Nuri Sakin'in, mahalle arasında kilosunu 1 liraya sattığı bir kamyonet dolusu domates, kısa sürede tükendi.
Mersin'den Mardin'in Derik ilçesine kamyonetle domates getiren Mehmet Nuri Sakin, kilosunu 1 liraya satışa sundu. Sakin'in 15 kiloluk kasaları 15 liradan satışa sunduğu domatesler, kısa sürede tükendi. Mehmet Nuri Sakin, "Vatandaşlar ucuz domates alabilsinler diye satıyoruz. Pazarda 2-3 liraya satılan domatesleri 1 liraya veriyoruz. Mersin'den her hafta ortalama 2 ton domates getiriyoruz. Satışa sunduğumuz domatesler kısa sürede tükeniyor. İlçe halkının ilgisi bizi memnun ediyor" dedi.


- Mardin
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:01 Kaynak: DHA
Ekonomi
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