Kilosu 10 liraya düşen hamsi Rize'de yüzleri güldürdü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kilosu 10 liraya düşen hamsi Rize'de yüzleri güldürdü - Son Dakika Ekonomi

Kilosu 10 liraya düşen hamsi Rize'de yüzleri güldürdü

6 saat önce

Günlerdir yüzünü göstermeyen hamsi bugün Rize'de esnafı da müşteriyi de güldürdü.

Kilosu 10 liraya düşen hamsi Rize'de yüzleri güldürdü, System.String[]

Günlerdir yüzünü göstermeyen hamsi bugün Rize'de esnafı da müşteriyi de güldürdü.


1 Eylül'de açılan av sezonu bu yıl hamsi bakımından bereketli olmadı. Hamsinin bugün itibariyle bol olması Rize'de balıkçı esnafının ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Kilosu 10 liraya kadar düşen hamsiyi özleyenler hamsi dolu tezgahlara koştu.


Rize'de balıkçılık yapan Dinçer Köseoğlu hamsinin çıkışıyla tezgahların zenginleştiğini dile getirerek "Hamsi bugün bereketli, dün hamsi hiç yoktu. Bugün tezgahlarımız zengin bir şekilde doldu. Vatandaşımızın bu hamsiyi alıp, ortasına soğanı kırıp yemesi lazım. herkes evde balık kokuyor diye kesip yemiyor ama herkesin hamsi yemesi lazım. Dün olmadığı için bugün insanlar pek hamsinin çıktığını bilmiyor ama yine de rağbet oluyor" ifadelerini kullandı. - RİZE

Eylül, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı
Yangınlarla mücadele eden Avustralya'yı bu kez dolu ve kum fırtınası vurdu Akşener anket sonuçlarını açıkladı: Vatandaşımızın yüzde 64'ü parlamenter sisteme dönmek istiyor Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı gerçekleşti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 22:17:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilosu 10 liraya düşen hamsi Rize'de yüzleri güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]