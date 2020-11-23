Kilosu 10 liraya düşen hamsiye yoğun ilgi - Son Dakika

Kilosu 10 liraya düşen hamsiye yoğun ilgi

23.11.2020 15:57
Kilosu 10 liraya düşen hamsiye yoğun ilgi, System.String[]

SAKARYA Balık Pazarı'nda fiyatı 10 liraya kadar düşen hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

SAKARYA Balık Pazarı'nda fiyatı 10 liraya kadar düşen hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hamsi satışları balıkçı esnafının yüzünü güldürürken tezgahlarda bulunan balık çeşitliliği dikkat çekti.

Denizlerde yaşanan balık çeşitliliği, Sakarya Balık Pazarı'ndaki tezgahlara yansıdı. Geçen hafta kilosu 30-40 lira arasında satılan hamsinin kilosu 10 liraya düşünce pazarda en büyük ilgiyi gören balık oldu. Karadeniz'e açılan balıkçılar ağlarına takılan bol miktardaki balık ile tezgahlarını doldurdu.

Babadan oğula bu mesleği yaptığını belirten balıkçı Yılmaz Karadeniz, "Karadeniz en başından en sonuna kadar güzel ve bereketli. Palamut ile başlayan sezon çinakop ile devam ediyor. Hamsimiz de aynı şekilde bereketli oldu ve her şey güzel. Talepler ekonominin durumuna göre değişiyor. Havanın sert olduğu dönemde hamsinin fiyatları yükselmişti. 30- 40 liralara kadar çıkmıştı. Havaların iyi gitmesiyle birlikte şu anda 10 liraya kadar düştü ve gayet uygun. Bütün vatandaşlarımız şu an alıp yiyebilecek durumda. Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak için tezgahımızda her gün taze balıkları satıyoruz" dedi.

Denizden çıkan balığın bolluğuna göre fiyatın değiştiğini söyleyen balıkçı Kenan Dayanç, "Bir ara palamut boldu. Şu an palamut az çıktığı için fiyatı arttı. Karadeniz'de hamsi ve çinakopun bol olmasını bekliyoruz. Geçmiş sezonlara göre bereketli bir sezon yaşıyoruz diyebilirim. Balığın piyasası günlüktür. O gün bol olursa ucuz, az olursa pahalıdır. Fiyatların artmasıyla vatandaşlar tarafından tepki ile karşılaşıyoruz ama bu bizim elimizde olan bir şey değil. Denizden çıkan ürünün bolluğuna göre fiyat değişiyor. Bu açıdan müşterilerimiz de bizi mazur görsünler. Yıllardır bilinçsiz avlanmadan dolayı balıkların nesli tükenmekte. Eskiden bol bulabildiğimiz kalkan balığı şu anda yok. Standartların altında balık avladıkları için balığın nesli tükenirken, gelecek nesil balık yiyemeyeceğini düşünüyorum. Benim kayıkçılara tavsiyem standartlara uygun balık avlamalarıdır" dedi.


- Sakarya
Kilosu 10 liraya düşen hamsiye yoğun ilgi
Kilosu 10 liraya düşen hamsiye yoğun ilgi
Kilosu 10 liraya düşen hamsiye yoğun ilgi
Kilosu 10 liraya düşen hamsiye yoğun ilgi
Kilosu 10 liraya düşen hamsiye yoğun ilgi

Karadeniz, Sakarya, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kilosu 10 liraya düşen hamsiye yoğun ilgi - Son Dakika


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