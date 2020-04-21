Kilosu 100 liradan satılan kuzugöbeği mantarını toplamaya başladılar - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'nın eteklerinde doğada kendiliğinden yetişen ve halk arasında 'kuzugöbeği' olarak adlandırılan mantar, toplanmaya başlandı.Çam, ardıç ve katran gibi ağaçların diplerinden toplanan ve kilosu 100 liradan satılan kuzugöbeği mantarının yetiştiği bölgelere giden vatandaşlar, mantar toplamaya başladı. Torosların eteğinde yer alan Tozlu Mahallesi'nde kuzugöbeği mantarı toplayan Veli Coşkun, "Sağlığa çok faydası olan kuzugöbeği mantarı topluyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendiren, hücreleri yenileyen ve enerji deposu olan, etten kat kat daha proteinli olan kuzugöbeği mantarını nisan ayı itibari ile toplamaya başladık. Şu anda kilosu 100 liradan satılıyor. Bizler de satın almayıp, hem gezi olsun hem de yürüyüş olsun diye kuzugöbeği toplamaya geldik. Çok güzel bir tadı var. Ben herkese tavsiye ederim" dedi.