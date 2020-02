Kilosu 100 TL olan deve sütüne yoğun talep - Son Dakika

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde üretilen deve sütü, kilosu 100 TL'den yurt içi ve yurt dışına pazarlanıyor. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, süt haricinde devenin sucuğu, idrarı, dili, yağı ve tüyüne dahi talebin olduğunu belirterek, "Günlük 40 kilo süt çıkıyor, talebi karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

İncirliova Belediye Başkanı ve Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu eski Başkanı da olan Aytekin Kaya'nın ilçede 30 yıldan beri deve çiftliği bulunuyor. Başkan Kaya, yetiştirdiği güreş develeri haricinde dişi develerden de elde ettiği sütü kilosu 100 TL'den yurt içi ve yurt dışına pazarlıyor. Günlük 40 kilo deve sütünü istek üzerine paketleyerek gönderen Kaya, süt haricinde de taleplere karşılık veriyor. Deve sucuğunun kilosunun 60 TL'den, dilinin ise tanesi 50 TL'den satıldığını belirten Kaya, devenin idrarı, tüyü ve yağını ise isteyenlere hediye ediyor.

'DEVENİN HER ŞEYİ FAYDALI'

Deve sütünün çok faydalı olduğunu söyleyen Kaya, "Talep çok. Geçenlerde 5 kilo deve sütünü, Rusya 'ya gönderdik. Kanser hastalarına çok faydası oluyor. Bağışıklık sistemini çalıştırıyor. C vitamini olmasından dolayı anne sütüne eş değerdir. Türkiye 'deki profesörler de bu işe büyük önem veriyor. Çin'den ise deve sütü tozu istediler. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Devenin her şeyi faydalı. Tüyü, yağı, idrarı, dili, eti, sucuğu ve her şeyi faydalıdır. Allah öyle bir yaratmış ki, her şeyinden faydasını gören insanlar var. İdrarının sedef hastalarına, dilinin kekeme çocuklara, tüyünün ise bel fıtığı gibi çok şeye faydası olduğu için bizden talep ediyorlar" dedi.

Deve sucuğunun sadece İncirliova'da imal edildiğini belirten Kaya, "Sucuğun patentini almak için gerekli yerlere başvurduk. Türkiye'de dişi deve az. Daha fazla dişi deve getirmeyi düşünüyorum. Günlük 40 kilo süt çıkıyor, talebi karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

'SÜTÜN FAYDASI ISPATLANMIŞTIR'

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç ise "Deve sütünün birçok şeye iyi geldiği konusunda derleme araştırmalar var. Kansere, astım hastalarına, otistik çocukların hırçınlığını sakinleştirmesine, özellikle şeker hastaları açısından tipik diyabet dediğimiz şeker hastalarında insülin ihtiyacını üçte bir oranında azaltıyor. Bunlarla ilgili yapılan araştırmalar dünya genelinde kabul görmüş ve ispatlanmıştır. Diğerleri için araştırmalar var ispatlanmış bir şey yok. Ama Aytekin Kaya ve diğerlerinin de bunları deneyim sonucunda elde ettikleri şeyler var" dedi.