Kilosu 140 liradan satılıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçıların ağlarına bu kez Karadeniz Levreği takıldı. Levreklerin kilosu 140 liradan satışa çıktı.

Karadeniz'de avlanmaya çıkan Akçakocalı balıkçıların ağlarına bu kez Levrek takıldı. ile 7 kilo ağırlığında ki iki levreğin kilosu 140 liradan satışa çıkarıldı. Karadeniz Levreği, yağsız olmasına rağmen çok lezzetli ve yumuşak etiyle, pek çok balık tutkununun tercihi oluyor. - DÜZCE