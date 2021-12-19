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KİLOSU 150 LİRAYI BULAN ZEHİRLİ ASLAN BALIĞI YOK SATIYOR - Son Dakika

KİLOSU 150 LİRAYI BULAN ZEHİRLİ ASLAN BALIĞI YOK SATIYOR

19.12.2021 10:13

AKDENİZ ve Ege'de balık popülasyonuna zarar veren aslan balığının zehirli dikenleri kesildikten sonra yapılan çorbası, tavası ve ızgarası büyük ilgi görüyor.

AKDENİZ ve Ege'de balık popülasyonuna zarar veren aslan balığının zehirli dikenleri kesildikten sonra yapılan çorbası, tavası ve ızgarası büyük ilgi görüyor. Kilo su 150 liraya satılan balık, tezgaha çıktıktan 1 gün sonra tükeniyor.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'de balıkçılara ve balıklara zarar veren balon ile aslan balığının popülasyonunu kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Balık yavrularını ve yumurtalarını yediği için eti protein açısından zengin olan aslan balığının popülasyonunun kontrolü için uzmanlar tüketilmesini öneriyor. Hem renkli hem de farklı görüntüsü ile dikkati çeken aslan balığı, yalnızca zıpkınla avlanabiliyor. Balığı avlamak için dalgıçlar yaz aylarında 5 metre derinliğe dalarken, kışın su ısısı değiştiği için daha derinlere inmek zorunda kalıyor. Artan talep karşısında balık çarşısına gelen müşterilerin çoğunluğu aslan balığını sorar oldu. Kilosu 150 lirayı bulan balık avlanıp, tezgaha çıkmasının ertesi günü tükeniyor. Zehirli olan dikenli kısımları kesildikten sonra aslan balığının diğer balık türlerinden hiçbir farkı kalmıyor. Etinde zehir olmadığı için güvenle tüketilebiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi de aslan balığını tava, ızgara ve çorba şeklinde belediyenin balık çarşısında menüye dahil etti.

'DOYMAK BİLMEYEN BİR BALIK TÜRÜ'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı, Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, balığın uzun yıllardır Akdeniz ve Ege'de olduğunu söyledi. Balığın kontrol altına alınmasının tek yolunun avlanarak tüketmek olduğunu ifade eden Atasoy Çok obur bir balık. Balık yavruları ve yumurtaları ile beslenen, doymak bilmeyen bir balık türü. Bu balığı sofralarda tüketilir hale getirirsek, kontrol altına alabiliriz. Balık çarşımızda balığı menüye alarak halka sunduk. Vatandaşlarımız da beğendi. Ben de daha önceleri aslan balığı yedim. Çorbasını çok beğendim, tava ve ızgara arasında bir tercih henüz yapmadım dedi.

'ASLAN BALIĞI SÜREKLİ SORULUYOR'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Yurttaş da aylık en az 10 bin ziyaretçiyi tesislerinde ağırladıklarını söyledi. Balıkları halden kendilerinin seçip, aldığını belirten Yurttaş, Aslan balığı olmasa bile vatandaşlar gelip soruyor. Büyük ilgi gördü. Olunca da ilk tercihlerini aslan balığından yana kullanıyorlar. Yağda ve ızgarada pişiriyoruz. Zaman zaman çorbası da yapılıyor. O da ilgi görüyor. Kilosu 150 lira civarında diye konuştu.

'ÇOK MERAK ETTİM, TADACAĞIM'

Balık çarşısına balık yemek için gelen Çetin Erturan, aslan balığını ilk defa burada gördüğünü belirterek, Çok merak ettim. Tadını bilmiyorum. Aslan balığı yiyeceğim. Lezzetine bakacağım. Çok güzel oluğunu düşünüyorum dedi. Arkadaşlarıyla balık yemek için geldiklerini belirten Asiye Aslan ise Balığı görünce tadını merak ettim ama benim alerjik bünyem var. O nedenle tadına bakamayacağım. Nasıl tepki gösterecek bünyem bilemedim diye konuştu.

KİLOSU 150 LİRAYI BULAN ZEHİRLİ ASLAN BALIĞI YOK SATIYOR
KİLOSU 150 LİRAYI BULAN ZEHİRLİ ASLAN BALIĞI YOK SATIYOR
KİLOSU 150 LİRAYI BULAN ZEHİRLİ ASLAN BALIĞI YOK SATIYOR
KİLOSU 150 LİRAYI BULAN ZEHİRLİ ASLAN BALIĞI YOK SATIYOR
KİLOSU 150 LİRAYI BULAN ZEHİRLİ ASLAN BALIĞI YOK SATIYOR
KİLOSU 150 LİRAYI BULAN ZEHİRLİ ASLAN BALIĞI YOK SATIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kızıldeniz, Akdeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KİLOSU 150 LİRAYI BULAN ZEHİRLİ ASLAN BALIĞI YOK SATIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KİLOSU 150 LİRAYI BULAN ZEHİRLİ ASLAN BALIĞI YOK SATIYOR - Son Dakika
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