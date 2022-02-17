Üye Girişi
Kilosu 2 bin lira olan papaz eriği Arap şeyhlerinin gözdesi - Son Dakika

Kilosu 2 bin lira olan papaz eriği Arap şeyhlerinin gözdesi

17.02.2022 11:32
Kilosu 2 bin lira olan papaz eriği Arap şeyhlerinin gözdesi

Türkiye'nin en erken erik hasadını yapan 23 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası'nın ürettiği eriklerin kilosu 2 bin liradan satılıyor.

Türkiye'nin en erken erik hasadını yapan 23 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası'nın ürettiği eriklerin kilosu 2 bin liradan satılıyor. Eriklere en çok ilgiyi ise Arap şeyhleri gösterdi.

Fertlerinin hepsinin ziraat mühendisi olduğu Ası ailesi, kış mevsiminde erik yetiştiriyor. Şubat başı itibarıyla erik hasadına başlayan 23 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, en erken erik hasadıyla satışlarını sürdürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri şeyhleri kilolarca yeşil erik siparişi verirken, genç üretici dünyanın dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor. Yaklaşık 800 metrekarelik alanda kurduğu serada erik üreten genç girişimci, İznik'in tanıtımına da katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.

Hasada devam eden Mustafa Kutay Ası, "Müthiş bir ilgi var. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Arap şeyhleri yoğun erik istiyorlar. Eriklerimizin kilosu 2 bin liradır. Ağaçlarımıza 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz. Akıllı seramızda toprak ve sera sıcaklığını ısıtma sistemi kullanarak ayarladık ve erken hasadı mümkün kıldık. Fakat bunu başarmak bizim için oldukça maliyetli oldu. Isıtma için kullandığımız kömürün masrafı bu sene kış ayının ülkemizde çok sert geçmesinden dolayı 200 bin lirayı buldu" dedi.

Annesine erik almak için serayı ziyaret eden Semih Türker ise, "Sosyal medya ve televizyonda erik üretimini duydum, soluğu hemen burada aldım. Eriklerin lezzeti ise harika" diye konuştu.

(Mehmet Buldu - İlkay Altay/İHA)

Kilosu 2 bin lira olan papaz eriği Arap şeyhlerinin gözdesi
Kilosu 2 bin lira olan papaz eriği Arap şeyhlerinin gözdesi
Kilosu 2 bin lira olan papaz eriği Arap şeyhlerinin gözdesi
Kilosu 2 bin lira olan papaz eriği Arap şeyhlerinin gözdesi
Kilosu 2 bin lira olan papaz eriği Arap şeyhlerinin gözdesi
Kilosu 2 bin lira olan papaz eriği Arap şeyhlerinin gözdesi
Kilosu 2 bin lira olan papaz eriği Arap şeyhlerinin gözdesi
Kilosu 2 bin lira olan papaz eriği Arap şeyhlerinin gözdesi

YORUMLAR
500

Ziraat Mühendisi, Türkiye, Arap, Erik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kilosu 2 bin lira olan papaz eriği Arap şeyhlerinin gözdesi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:56 Türkiye'nin dış borcu 171,6 milyar dolar! Bir yıl içinde ödenmesi gerekiyor
11:56 Artık kravat takarak, takım elbise giyerek kurtulamayacaklar! Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimine son veriliyor
11:51 74 yıl sonra varlığını kanıtladı! Ömrü boyunca kız kardeşinin kimliğini kullanmıştı
11:44 Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey, Gündüz Bey'e engel olabildi mi?
11:41 Yüzüğün fiyatı evlenme teklifinin önüne geçti! Oğuzhan Koç bonkör çıktı
11:41 Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Esnafa elektrikte yüzde 25 indirim geliyor
11:38 Galatasaray ve Pasquale Sensibile anlaştı! Peki, yeni sportif direktör ne kadar kazanacak?
11:36 Kömürün ardından doğalgaz yardımı başvuruları yarın başlıyor!
11:26 Gözler 16 Mart'ta açıklanacak FED kararında! Faiz artışı kesin! Türk Lirası nasıl etkilenecek?
11:24 Yüksek fatura yetmezmiş gibi, kaçak elektriğin parasını da biz ödüyoruz!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 12:09:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kilosu 2 bin lira olan papaz eriği Arap şeyhlerinin gözdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement