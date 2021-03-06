Kilosu 250 TL'den alıcı bulan kalkan, yok satıyor - Son Dakika

Kilosu 250 TL'den alıcı bulan kalkan, yok satıyor

06.03.2021 10:39

Kilosu 250 TL'den alıcı bulan kalkan, yok satıyor Karadeniz'de hamsi çekildi, sezon kapandıDÜZCE – Karadeniz'de havaların ısınmasıyla birlikte hamsi soğuk yerlere çekilmeye başlarken, sezonu ise artık kapandı.

Kilosu 250 TL'den alıcı bulan kalkan, yok satıyor

Karadeniz'de hamsi çekildi, sezon kapandı

DÜZCE – Karadeniz'de havaların ısınmasıyla birlikte hamsi soğuk yerlere çekilmeye başlarken, sezonu ise artık kapandı. Hamsi sezonunun kapanmasıyla vatandaşlar iri balıklara yönelirken, mart ayının en lezzetli balık türü ise kilosu 250 TL'den satılan kalkan oldu.

Hamsi boylarının küçük olması sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 3 hafta boyunca hamsi avlanması yasaklanmış ve tezgahlarda hamsi bulunamamıştı. Yasakların kalkmasının ardından yaklaşık 2 haftadır hamsi tezgahtaki yerini almış, fakat fiyatı yüksek gelmişti. Mart ayının gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte Karadeniz'de hamsi soğuk yerlere doğru çekilmeye başladı. Balık avına çıkan tekneler hamsi ile dönemeyince tezgahlarda da hamsi fiyatları tavan yaptı. Hamsi sezonu kapanmaya başlarken, vatandaşlar iri balıklara yönelmeye başladı. Mart ayının en lezzetli balık türü ise kalkan oldu. Kilosu 250 TL'den alıcı bulurken, denizden çıkan Kalkanlar yok satıyor.

"Hamsi sezonu kapandı denebilir"

Balıkçı Tuncay Kılıç, hamsi sezonunun kapandığını, vatandaşların tercihinin iri balıktan yana olduğunu belirterek, "Hamsi sezonu kapandı bitti denebilir. Tamamen çekildi. İnsanlar artık pek hamsi tercih etmiyor. Şimdiler de ise diğer balıklara döndük. Böyle devam ediyoruz. Vatandaşlar palamut, uskumru, çinekop, sarıkanat, çupra, levrek, somon ve diğer balıklara yöneldi. Çupranın tanesi 20 TL, somon 40 TL, Karadeniz somon 35-40 TL. Fiyatlar çok yüksek değil, normal" ifadelerini kullandı.

"Kalkan balığının tam zamanı"

Mart ayında balığın en iyisinin kalkan olduğunu belirten Kılıç, "Tabii ki de kalkanın tam zamanı. Kalkan balığının kilosu 250 TL'den satılıyor. Yüksek bir meblağ" dedi.

Tezgahlarda hamsi 25 TL, çupra 20 TL, mezgit 45 TL, sarıkanat 75 TL, kalkan 250 TL, uskumru 25 TL, somon 40 TL, Karadeniz somon 35 TL ve Barbun'un kilosu 50 TL'den alıcı buluyor.

Kilosu 250 TL'den alıcı bulan kalkan, yok satıyor
Kilosu 250 TL'den alıcı bulan kalkan, yok satıyor
Kilosu 250 TL'den alıcı bulan kalkan, yok satıyor
Kilosu 250 TL'den alıcı bulan kalkan, yok satıyor

Türk Lirası, Karadeniz, Tarım, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kilosu 250 TL'den alıcı bulan kalkan, yok satıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı Evli ve üç çocuk babası şahıs mezarlıkta ölü bulundu 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?         
18:23
İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü         
17:47
Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı         
17:16
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı         
16:54
Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı         
16:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu         
15:31
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş         
12:36
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 18:28:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilosu 250 TL'den alıcı bulan kalkan, yok satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei