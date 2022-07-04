Kilosu 250 TL'den satılıyor! Lavanta balı üretimi için çalışmalar başladı - Son Dakika
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Kilosu 250 TL'den satılıyor! Lavanta balı üretimi için çalışmalar başladı

04.07.2022 11:52

Vücudu mikroplara karşı koruyarak savunma sistemini geliştirmesi ve karaciğer yağlanmasına karşı faydalı olmasıyla bilinen lavanta balının üretimi için Isparta'nın ilçelerinde ve köylerinde çalışmalar başladı. Lavanta balının kilosunun 250 TL'den satışa sunulması bekleniyor.

Türkiye'nin gül bahçesi Isparta, lavanta üretimiyle de dikkat çekiyor. Keçiborlu ilçesindeki Kuyucak, Kuşçular, Aydoğmuş, Çukurören ve Ardıçlı köylerinde yapılan lavanta üretiminden yılda 1,5 tonun üzerinde çiçek elde ediliyor. Görsel güzelliğinin yanı sıra kırsal turizme sağladığı katkıyla ön plana çıkan lavanta, bal üreticilerinin de ilgisini çekti.

Mikroplar karşısında vücudun önünde siper oluyor! Lavanta balı üretimi için kollar sıvandı, kilosu 250 TL

KİLOSU 250 TL'DEN SATIŞA ÇIKARILACAK

Türkiye'nin farklı bölgelerinden kovanlarını lavanta bahçelerinin yakınına getiren bal üreticileri, lavantanın 30 günlük çiçekli döneminde çiçeğin özünden faydalanıyor. Elde ettikleri lavanta balını; lavanta tarlalarının hasat döneminde kovanlardan çıkaran bal üreticileri, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki butik alışveriş merkezlerine gönderiyor. Geçen yıl kilosu 150 ile 200 TL'den satılan lavanta balı, yoğun ilgiden dolayı bu yıl 250 TL'den satışa sunulacak.

Mikroplar karşısında vücudun önünde siper oluyor! Lavanta balı üretimi için kollar sıvandı, kilosu 250 TL

4 İLA 5 TON ARASINDA LAVANTA BALI ÜRETİLİYOR

2018 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olarak 65 kovanıyla bölgede yerleşik arıcılık yapmaya başladığını belirten Engin Özcan, "Benim tek amacım; lavanta balı üretmek. Başka bal peşinde değilim, arılarımı gezdirmiyorum. Yılın 1 ayı burada lavanta çiçeklerinden taşıdıkları özlerle petekleri lavanta balıyla dolduruyorlar" dedi. Bölgede 3 binin üzerinde kovan bulunduğunu hatırlatan Özcan, "40 gün sonunda bölgemizde 4 ila 5 ton arasında lavanta balı üretiliyor. Benim arılarım 500 kiloya yakın bal yapabiliyor" diye konuştu.

Mikroplar karşısında vücudun önünde siper oluyor! Lavanta balı üretimi için kollar sıvandı, kilosu 250 TL

ÖZELLİKLE KARACİĞER YAĞLANMASINA KARŞI ÇOK FAYDALI

Lavanta balının ekonomik analizi üzerine yüksek lisans yaptığını aktaran Özcan, "Lavanta balı da bizim yöremize ait bir bal çeşidi. İnsanlar, yeni lezzetleri keşfetmeyi seviyor. Lavanta balının aroması, tercih edilirliğini artırıyor. Lavanta balının tadı hafiftir, şifalıdır. Özellikle karaciğer yağlanmasına oldukça faydalıdır" ifadelerini kullandı.

Mikroplar karşısında vücudun önünde siper oluyor! Lavanta balı üretimi için kollar sıvandı, kilosu 250 TL

Lavanta balının diğer faydaları şu şekilde:

  • Vücudu mikroplara karşı koruyarak savunma sistemini geliştirir.
  • Tansiyon sorunu olan kişilerin hipertansiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur.
  • Uyku problemlerine iyi gelen bir bal türüdür.
  • Doğal şifa veren bu bal ağrı kesici özelliklere sahiptir.
  • Romatizma ve eklem ağrıları için iyi bir destekçidir.
  • Migren ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olur.
  • Sivilce tedavisine yardımcı olur ve cildinizin güzelleşmesine yardımcı olur.
  • Egzama ve cilt lekelerine iyi gelir.
Mikroplar karşısında vücudun önünde siper oluyor! Lavanta balı üretimi için kollar sıvandı, kilosu 250 TL
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Kaynak: DHA

Türkiye, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilosu 250 TL'den satılıyor! Lavanta balı üretimi için çalışmalar başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kilosu 250 TL'den satılıyor! Lavanta balı üretimi için çalışmalar başladı - Son Dakika
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