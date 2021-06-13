Üye Girişi
Kilosu 400 lira ama kapış kapış satılıyor! Kardeş Kanı bitkisi az kalsın öldürüyordu - Son Dakika

Kilosu 400 lira ama kapış kapış satılıyor! Kardeş Kanı bitkisi az kalsın öldürüyordu

13.06.2021 22:22
Kilosu 400 lira ama kapış kapış satılıyor! Kardeş Kanı bitkisi az kalsın öldürüyordu, System.String[]

Türkiye'de Kardeş Kanı adıyla satılan ve sinirleri yatıştırdığı belirtilerek kilosu 400 liradan satılan bitki, az kalsın bir kadını öldürüyordu. Talihsiz kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Çeşitli sağlık sorunları bulunan vatandaşlar, hastalıklarına iyi gelecek ürünleri modern tıp ürünlerinin yanında doğal bitkilerde de arıyor. Ancak bazen bu tür bitkiler yanlış kullanım durumunda tehlikelere neden olabiliyor. Türkiye'de Kardeş Kanı adıyla satılan bitki de az kalsın bir vatandaşın ölümüne neden oluyordu.

40'lı yaşlardaki kadın, bir süre sonra şiddetli bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğine başvurdu. Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Hastanın tedavi süreci ve söz konusu üründe yapılan incelemelere ilişkin açıklamalarda bulunan, hastanenin Acil Tıp Kliniği Eğitim İdare Sorumlusu Doç. Dr. Gülşen Çığşar, hastada yapılan ilk tetkiklerde karaciğer enzimlerinde yükselme görüldüğünü anlattı.

"AĞIR METALLER BARINDIRIYOR"

Bunun üzerine hastayı önce "hepatit" şüphesiyle araştırdıklarını, ardından toksikoloji sorgulamasının yapıldığını, yakınlarına hastanın toksik (zehirli) bir madde kullanıp kullanmadığının sorulduğunu belirten Çığşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasta yakınları, hastanın korku ve endişeleri için 'kardeş kanı' bitkisini kullandığını, suda kaynatıp içtiğini belirttiler. Biz bununla ilgili literatürü taradığımızda 'kardeş kanı' diye bir bitki olduğunu ama Latince adıyla Türkiye'de olan ürünün aynı olmadığını saptadık. Biyolog arkadaşlarımız bu ürünü incelediğinde bunun aslında bir deniz mercanı türü olduğunu, okyanuslarda derinlerde yaşadığını ve ağır metalleri bünyesinde barındırdığını belirttiler."

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Aynı zamanda hastanın kas yıkımının başladığına, kemiklerinde "kadmiyum" isimli ağır metalin kalsiyumla yer değiştirdiğine dikkati çeken Çığşar, "Bu bulgular sebebiyle hastamızı yoğun bakıma aldık. Önce aralıklı, sonra uzun süreli diyalize alındı. Şu an hastamız entübe, hayati tehlikesi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Gülşen Çığşar, yakınlarının, hastanın ürünü bir kez kullandığını kendilerine ilettiğini anlatarak, "Söz konusu materyalin incelemesi hala devam ediyor. İçinde yüksek miktarda ağır metallerin bulunduğu görüldü. Bunlar çok zehirli, vücuda zararlı ve insan hayatını tehdit eden maddeler. Bu tür bilinmeyen ürünlerin alınmaması gerekiyor" uyarısında bulundu.

KİLOSU 400 LİRADAN SATILIYOR

"Kardeş kanı" bitkisi ismiyle aktarlarda satılan bu ürün hakkında internette sinirleri yatıştırdığı, korku, endişe, uyku problemlerini çözdüğü, yaraları iyileştirdiği, nefes darlığına ve astıma iyi geldiği, kabızlığı önlediği, çocukların büyüme geriliğini ve alt ıslatma gibi sorunlarını giderdiği gibi özellikler sıralanıyor.

Vatandaşların "şifa" olduğunu düşündükleri için yoğun rağbet gösterdiği ürün, kilosu 200-400 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Kilosu 400 lira ama kapış kapış satılıyor! Kardeş Kanı bitkisi az kalsın öldürüyordu

Şifalı Bitki, Hastane, Bitki, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Yaşam Kilosu 400 lira ama kapış kapış satılıyor! Kardeş Kanı bitkisi az kalsın öldürüyordu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarını çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar sardı 23:03 Deniz salyası bitmeden yeni kabus! Ege kıyılarını çürümüş yumurta gibi kokan yosunlar sardı Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti 22:02 Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti Malatya'da ölen kadın ve erkeğin cenazeleri karıştı, aileler şaşkınlık yaşadı 21:10 Malatya'da ölen kadın ve erkeğin cenazeleri karıştı, aileler şaşkınlık yaşadı
Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı 20:41 Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi 20:00 Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi Köpeklerinin kavgasının arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı 19:45 Köpeklerinin kavgasının arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı
5 aydır yaşam savaşı veriyordu! Polis memuru Bahadır Dinç şehit düştü 19:01 5 aydır yaşam savaşı veriyordu! Polis memuru Bahadır Dinç şehit düştü Ata Demirer'in Fatih Terim taklidine beğeni yağdı 18:31 Ata Demirer'in Fatih Terim taklidine beğeni yağdı

Son Dakika Haberleri
18:12 PCR testinin pozitif çıkan Joao Cancelo, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
18:01 Çocuğunu parka götürürken hayatını kaybetmişti! Okan Karaten'i ailesinden koparan anların yeni görüntüleri çıktı
17:53 Günün merakla beklenen maçında İngiltere, Hırvatistan'ı rahat geçti
17:50 Müsilaj Hatay'da panik yarattı ama korkulan olmadı
17:45 Afrin'de hastaneye saldıran teröristleri, Mehmetçik vurdu
17:44 "Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim" demişti! Buket Aydın, Emir Sarıgül'le görüntülendi
17:20 Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor
17:10 Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
16:57 Kalbi tekleyen Eriksen'in futbol hayatı bitiyor mu? Kanunlara göre bu sorunun cevabı çok açık
16:49 Kaçak kazı sevdası ölüm getirdi! Arkadaşlardan biri zehirlenerek öldü, diğeri kuyuda mahsur kaldı
Diego Costa, Beşiktaş'tan istediği imza ücreti ve maaşta indirime gitti Diego Costa, Beşiktaş'tan istediği imza ücreti ve maaşta indirime gitti         
23:12
EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda-Ukrayna maçı, tribünlerde renkli görüntülere sahne oldu EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda-Ukrayna maçı, tribünlerde renkli görüntülere sahne oldu         
22:11
Erol Bulut ile Papiss Cisse yeniden aynı takımda buluşuyor Erol Bulut ile Papiss Cisse yeniden aynı takımda buluşuyor         
21:45
Son Dakika: İsrail'de muhaliflerin koalisyonu güven oyu aldı, 12 yıllık Netanyahu dönemi resmen sona erdi Son Dakika: İsrail'de muhaliflerin koalisyonu güven oyu aldı, 12 yıllık Netanyahu dönemi resmen sona erdi         
20:58
Sedat Peker'in avukatlarından Sedat Peker'in avukatlarından "yakalandı" iddialarına yanıt: Düzenlenmiş bir operasyon yok         
20:29
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek         
19:26
Manken Özge Ulusoy'un estetikli hali takipçilerini şaşkına döndürdü Manken Özge Ulusoy'un estetikli hali takipçilerini şaşkına döndürdü         
18:51
Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor         
17:20
Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek Şenol Güneş'ten yeni karar! Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek         
17:11
Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı         
16:20
Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu         
15:30
Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu         
13:59
Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var         
13:31
Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor         
09:19
Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz         
00:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2021 23:28:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilosu 400 lira ama kapış kapış satılıyor! Kardeş Kanı bitkisi az kalsın öldürüyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement