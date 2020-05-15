Kilosu 5 TL olan karpuz dilim dilim satılıyor - Son Dakika

Kilosu 5 TL olan karpuz dilim dilim satılıyor

BURSA - Bursa'da her yıl yerli karpuzdan önce piyasaya çıkan İran karpuzu, tezgahlarda 5 liradan satışa sunuldu. Fiyatların pahalı olması nedeniyle vatandaş parça kesilmiş dilim karpuz alınıyor.

Her sene yerli karpuzdan önce piyasaya çıkan İran karpuzu, Bursa'nın İnegöl İlçesinde satılmaya başlandı. Tezgahlarda dizilen karpuzun kilosu 5 lira pazara gelen vatandaşlar karpuza yoğun ilgi gösterirken kilosu 5 lira olması nedeniyle dilim karpuz alıyor. Dilim karpuz ise ortalama 20 liraya geliyor. Karpuz satıcıları vatandaşların ilgisinin iyi olduğu söyleyerek "Karpuz ve kavun piyasa çıktı. İran'dan gelen karpuzda var Antalya'dan da fiyatı 5 lira, vatandaşların ilgisi güzel, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar meyveye yöneldi, şuanda dilim olarak satın alıyorlar ilerleyen günlerde fiyatlar düşer diye konuştular.