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Kilosu 500 liradan satılan erikleri örtü altında böyle koruyorlar - Son Dakika

Kilosu 500 liradan satılan erikleri örtü altında böyle koruyorlar

22.01.2022 14:32

Kilosu 500 liradan satılan erikleri örtü altında böyle koruyorlar İlk çıktığında 500 TL'den satılan örtü altı eriklere gözü gibi bakıyorlar Türkiye'de genelinde havaların soğumasıyla birlikte ilk Mersin'in Silifke İlçesinde çıkan ve geçen yıl ilk hasadı 500 TL'den satılan örtü altı Can...

Kilosu 500 liradan satılan erikleri örtü altında böyle koruyorlar

İlk çıktığında 500 TL'den satılan örtü altı eriklere gözü gibi bakıyorlar

MERSİN - Türkiye'de genelinde havaların soğumasıyla birlikte ilk Mersin'in Silifke İlçesinde çıkan ve geçen yıl ilk hasadı 500 TL'den satılan örtü altı Can Eriğine üreticiler gözü gibi bakıyor. Yaşanan don olaylarına karşı erikler, yakılan sobalarla dona karşı korunuyor.

Mersin'in Silifke İlçesi Keben Mahallesinde örtü altı erik üreticiliği yapan Murat Temur eşi Zekiye Temur ile birlikte 24 saatini erik serasının içinde geçiriyor. Seranın yırtılan naylonları tamir edilip, sobalar sabaha kadar yakılacak olan odunlarla dolduruluyor.

Havaların gece -4, -5'lere kadar düşmesinden dolayı erik ağaçlarımıza çocuğumuz gibi bakıyoruz diyen Erik Üreticisi Murat Temur, "Türkiye geneliyle birlikte Silifke'de de havalar aşısı soğudu. Bizlerde seralarda gece nöbetlerine başladık. Gündüzleri seranın yırtılan naylonlarını tamir edip, yakacak olduğumuz odunlarımızı ayarlıyor, gece de sobalarımızı sürekli yakarak ağaçların dondan etkilenmemesi isin ısıtmaya çalışıyoruz" dedi.

Örtü altındaki erik ağaçlarının Ocak ayının son günlerde çiçek açacağını belirten Murat Temur, "Ağaçlarımız şu günlerde bir bir çiçek açmaya başladı. Ocak ayının sonunda tamamen çiçek açmış olacak. Mart ayının ilk haftası da hasat etmeye başlayacağız. Tüm üreticilerimize hayırlı bir hasat dönemi diliyorum" dedi.

Sırtında sobalara çuvallarla odun taşıyan Zekiye Temur ise, "Bu günlerde havalar aşırı soğudu için gündüz odunlarımızı hazırlayıp, gece de yakıyoruz. Zor ve Meşakkatli bir işimiz var ama inşallah emeğimizin karşılığını alırız" dedi.

Kilosu 500 liradan satılan erikleri örtü altında böyle koruyorlar
Kilosu 500 liradan satılan erikleri örtü altında böyle koruyorlar
Kilosu 500 liradan satılan erikleri örtü altında böyle koruyorlar

YORUMLAR
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Türk Lirası, Türkiye, Mersin, Erik, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kilosu 500 liradan satılan erikleri örtü altında böyle koruyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilosu 500 liradan satılan erikleri örtü altında böyle koruyorlar - Son Dakika
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