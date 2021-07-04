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Kilosu 500 lirayı bulan ıhlamurun hasadına başlandı - Son Dakika

Kilosu 500 lirayı bulan ıhlamurun hasadına başlandı

04.07.2021 11:32

Kilosu 500 lirayı bulan ıhlamurun hasadına başlandı Çiçek açan ıhlamurların olgunlaşmasıyla Rize'de ağaç sahipleri ıhlamur hasadına başladı.

Kilosu 500 lirayı bulan ıhlamurun hasadına başlandı

RİZE - Çiçek açan ıhlamurların olgunlaşmasıyla Rize'de ağaç sahipleri ıhlamur hasadına başladı.

Havaların güzelliği fırsat bilen Rizeliler bahçelerine girerek olgunlaşan ıhlamur için hasada başladı. Testere ve çay orağı yardımı ile itina ile kesilen dallar biriktirilirken, budama işi bittikten sonra geniş bir alana taşınan dallardan ıhlamurlar sıyrılarak kurutulmak üzere çuvallarına konuldu. Sonrasında ıhlamurlar el marifeti ile özenle seçilerek geniş bir bezin üzerine serilerek güneş görmeyen yerlerde kurutulmaya başlandı.

Kış aylarında sıkça kullanılan ve insan sağlığına birden fazla faydası olduğu bilinen ıhlamur için yaz ayında hasat yapmaya başladıklarını ve hasadın ardından kurutma işlemi gerçekleştireceklerini dile getiren Mustafa Şimşek isimli çiftçi "Ihlamur çiçeğinden dünyanın en güzel ballarından bir tanesi üretiliyor. Arılar ıhlamuru çok seviyor. Anzer balı kalitesinde bir bal oluyor. Ayriyeten ıhlamurun en çok kullanıldığı alan çay yapımıdır. Ihlamur ağacından toplanan yaprak ve çiçeklerle kış aylarında çay yapılır. Ihlamur çayı soğuk algınlığına çok iyi gelir. Ihlamurun kullanılmayan yaprakları da hayvanlara veriliyor. Bu yapraktan yiyen hayvanlar bol miktarda süt veriyor. Budadığımız dalları da yine kış aylarında yakacak olarak kullanıyoruz. Eğer ağaç yaşlanmışsa ve kesilmesi gerekiyorsa, ağacın gövdesini atölyeye götürüp kara kovan yapıyoruz. Bir ıhlamur ağacı 150 yıl yaşar. İnsanın ekonomisine de büyük katkılarda bulunur. Bu sene ürünümüz gayet bol. Allah bereket versin. Bu sene çok verimli ıhlamur oldu. İnşallah bundan sonrada böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

Hasat zamanı Haziran ve Temmuz

En verimli hasadın Haziran ve Temmuz ayının aşlarında gerçekleştiğini ifade eden Havva Şimşek ise "En güzel hasat Haziran ve Temmuz aylarında oluyor. Eğer daha geç toplarsanız tomurcuğu çok açar ve çayı güzel olmaz. Bu aylarda toplanması uygundur. Şu an çok güzel bir kokusu var. Dediğim gibi bu aylarda topluyoruz ve kış aylarında tüketiyoruz" şeklinde konuştu.

'Kilosu yaklaşık 500 lira'

Dededen kalma aktarlık mesleğini sürdüren Metin Karaca, Korona virüs salgınının baş göstermesiyle ıhlamur satışlarının arttığını ve halen devam ettiğini dile getirdi. Karaca "Yoldan geçen insanlara sorun ıhlamurun soğuk algınlığına ve gribal enfeksiyonlara iyi geldiğini söyleyebilir. Ihlamur çok tatlı bir şey. Hatta konuya da değinmek isterim. Çok eski yıllarda mahkeme binaları olmadan önce ıhlamur ağaçları altında mahkeme kurulurmuş. Ihlamur kutsal bir bitkidir. Pandemi döneminde maske takarak kendimizi koruduk. Geçen yıl pek ıhlamur satamadık çünkü maske dolayısıyla gribal enfeksiyon azaldı. İnsanlar ıhlamura ihtiyaç duymadı. Ihlamur eskiden beri soğuk algınlıklarına karşı evlerimizde olan bir bitkidir. Ihlamur aslında sinir sistemine de çok faydalıdır. Gün içerisinde insanı zinde tutar. Ihlamurun yeşilimsi olan türü vardır. Bunlar yaylalarda güneş almayan bölgelerde kurutulur. Bu biraz daha pahalı olanıdır. Birde sarıya yakın renkte olan ıhlamur vardır. Bunlar güneşte kurutulur. Bana soracak olursanız en değerlisi yeşil olanıdır. Fiyatları bu sene daha açıklanmadı ama yaprak ıhlamurun 200 liradan aşağı satış olacağını düşünmüyorum. Eski belediye başkanımız Reşat Kasap buranın kokusunu çok severdi. Sürekli gelirdi ve yerli ıhlamur alırdı. Ihlamur çayının en güzeli kaynamış suya bir tutam atılarak 15 dakika bekleyerek demlenir. Ihlamurun yanında başka türlü doğal gıda takviyeleri de alınarak daha sağlıklı ve kuvvetli hale getirilebilir. Barış Manço'nun şarkısında geçtiği gibi nane limon karışık misali ile yapılırsa daha faydalı olacağı görüşündeyim. En iyi ıhlamur tamamıyla renginden anlaşılır. Dediğim gibi yeşilimsi renginde olur. Fazla güneşe maruz kalmamış ıhlamur en kalitelisidir. Ihlamurun çiçeği daha faydalı ve doğaldır. Kilosu yaklaşık 500 liradır. Ayrı satılanı da vardır fakat çoğunlukla yaprakla karışık satılır. En sağlıklı olanı bunlardır" dedi.

Kilosu 500 lirayı bulan ıhlamurun hasadına başlandı
Kilosu 500 lirayı bulan ıhlamurun hasadına başlandı
Kilosu 500 lirayı bulan ıhlamurun hasadına başlandı
Kilosu 500 lirayı bulan ıhlamurun hasadına başlandı

Mustafa Şimşek, Haziran, Hasat, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kilosu 500 lirayı bulan ıhlamurun hasadına başlandı - Son Dakika Ekonomi


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