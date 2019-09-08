Kilosu 6 lira, her derde deva...Guava meyvesinin hasadına başlandı

5 yıl önce 5 fidan diken Ziraat Mühendisi Mustafa Levent, şimdi bin fidanla yılda 10 ton guava üreterek Türkiye'nin ilk guava üreticisi oldu

Levent:

"Bir kadın kısırlık tedavisi için kür yapılacağını söyleyerek guava aldı. Kendisine doktor tavsiye etmiş"

"Bazıları bebeklerinin gelişimini düzenlemek için kullanacaklarını söylediler. Guavanın hücre yenileme özelliği var, kemoterapi hastaları kullanıyor. Saçı dökülenler eğer kök hücreleri dökülmemiş ise saç çıkartıyor"

MERSİN - Anavatanı Güney Amerika ve Batı Hindistan olan guava meyvesinin bu yılki hasadına Mersin'in Silifke ilçesinde başlandı. 5 yıl önce 5 fidan diken Ziraat Mühendisi Mustafa Levent, şimdi bin fidanla yılda 10 ton guava üreterek Türkiye'nin ilk guava üreticisi oldu.

Anavatanı Güney Amerika ve Batı Hindistan olan guava meyvesini Silifke'de üretmeye başlayan Ziraat Mühendisi Mustafa Levent, kilogramını 6 liradan sattığı meyvenin kazancından son derece memnun olduğunu söyledi.

Guava meyvesinin gıda ve kozmetik sanayinde yaygın olarak kullanıldığını vurgulayan Levent, likopen oranı yüksek olan meyvenin kanser türlerine karşı koruyucu olduğu gibi birçok hastalığa da iyi geldiğinin yapılan araştırmalarla kanıtlandığını belirtti.

Guavanın taze olarak tüketildiğini, sağlık açısından çok yüksek oranda içinde likopen barındırdığını, ayrıca reçel, tatlı ve turşu üretiminde de kullanıldığını ifade eden Levent, güzel aroması nedeniyle meyve sularında da sıkça kullanılabildiğini kaydetti.

Yurt dışındaki insanların çok beğenerek bahsettiği ve bildiği meyveyi ülkede tanıtmak için çok çaba harcadığını ifade eden Levent, "Silifke'nin iklimi müsait geldi. Yıllar içerisinde uğraşarak bin ağaca kadar çıktım. Bu yıl 10 ton ürün bekliyorum. Yurt içinde tanıtıp satmaya başladım. Daha önce hallerde satamıyordum. Çünkü ithal bir meyve olarak gözüküyordu. Geçen yıl Gümrük Dış Ticaret Müdürlüğüne başvurarak bu ürünün Türkiye'de yetiştirildiğini ispatladım. Türkiye hallerinde şu andan itibaren satışına başladık. Güzel doğal bir meyve lezzeti güzel. Vitamin ve mineraller yönünden zengin içeriğe sahip bir meyvedir. Her meyve gibi bu da bazı hastalıklara iyi gelmektedir. İçinde likopen oranı yüksek. İçinde bulunan mineral ve vitaminlerin vücuttaki probiyotikleri destekliyor. Bu sayede hastalıkları geçirmesi açısından önemli. Hoş, keskin bir kokusu var. Dünyada en çok bunun meyve suyu tutuluyor. Bu yıl deneyeceğiz. Antalya Akdeniz Üniversitesi bu meyve için bahçemizde doktora çalışmasına üniversite senatosundan izin alarak başladı. 3-4 yıl sürecek bir doktora çalışması yapılacak. Bu yıl melezleme çalışması yapıldı. Ürünün Türkiye şartlarına daha çok adapte ve gelişmesi için bizlere yardımcı oluyorlar. Çiçek döneminden hasadına kadar ilgileniyorlar" diye konuştu.

"Guavayı benden çok değişik talepte isteyenler oldu" diyen Levent, "Bir kadın aradı beni. Kısırlık tedavisi için bir kür yapılacağını söyleyerek guava aldı. Kendisine doktor tavsiye etmiş. Bazıları bebeklerinin gelişimini düzenlemek için kullanacaklarını söylediler. Guavanın hücre yenileme özelliği var. Kemoterapi hastaları kullanıyor. Saçı dökülenler eğer kök hücreleri dökülmemiş ise saç çıkartıyor" dedi.