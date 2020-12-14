Kilosu bin 400 TL'den satılan ürüne hibe desteği - Son Dakika

Tıbbi, aromatik ve kozmetik alanlarda kullanılmasının yanı sıra dondurmanın olmazsa olmazı salep üretimi için Avrupa Birliği Projesi kapsamında hibe tohum ve nakdi yardım yapılacak.

Giresun'da fındığa ek gelir desteği sağlamak ve üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla kayıtlı çiftçilere salep tohumu ve nakdi yardım yapılacağını belirten Tarım ve Hayvancılık Birliği Onursal Başkanı İbrahim Ünye, " Giresun'da fındığa ek gelir sağlayabilecek kivi başta olma üzere birçok ürün teşvik edildi. Ancak bunların içerisinde en kolay olanı ve kar marjı yüksek olan ürün saleptir. Pazar payı oldukça yüksek olduğu kadar kilosu da geçen yıl bin 400 liradan satıldı. Biz de geçen yıl Giresun'da üretiminin yaptık ve başarılı bir hasat elde ettik. Şimdi de salep üretiminin yaygınlaştırılması ve fındığa ek gelir çeşidinin artırılması maksadıyla proje geliştirdik. Avrupa Birliği Projesi kapsamında kayıtlı çiftçilerimize hibe tohum ve nakdi yardımda bulunacağız. Projeden faydalanmak isteyen çiftçilerimize gerekli izin belgeleri Giresun İl Tarım Müdürlüğü ve Giresun Tarım ve Hayvancılık Derneği tarafından sağlanacaktır." dedi.

" Türkiye'nin yıllık ihtiyacı 800 ton"

Türkiye'nin yıllık 800 ton salep ihtiyacı bulunduğunu kaydeden Ünye, "Tıbbi ve kozmetik alanlarda kullanılmasının yanı sıra dondurmanın hammaddesi olan salebe Türkiye'nin yıllık 800 ton ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyacın 200 tonu iç piyasadan karşılanıyor, ancak bunun da yüzde 80'i doğadan kaçak yollarla elde ediliyor. Doğadan kaçak yollarla elde edilmesinin de 70 bin liraya varan ağır cezai yaptırımları bulunmaktadır. Bunun önüne geçmek için üretiminin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Aynı zamanda da fındığa ek gelir sağlayacak önemli bir tarım ürünüdür" diye konuştu. - GİRESUN