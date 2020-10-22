Kilosundan kurtulmak için başladığı karatede "yılın sporcusu" seçildi - Son Dakika

Diyarbakır'da Türkiye Karete Milli Takımı ve Bağlar Belediye spor Kulubü'nün lisanslı milli sporcusu Sena Kızılaslan (16), 10 yaşındayken aşırı kilosu ve hiperaktivite bozukluğundan kurtulmak için başladığı, 6 yılda elde ettiği derecelerle 4 yıl üst üste kentte "yılın sporcusu" seçildiği karatede başarıdan başarıya koşuyor.

6 yıl önce 10 yaşındayken yaklaşık 50 kilogram ağırlığında olan Kızılaslan, hem kilosundan hem de hiperaktivite bozukluğundan kurtulması için babası Şeyhmus Kızılaslan'ın yönlendirmesiyle karate ile tanıştı.

Bu branşta hırsla çalışmalarını sürdürürken 5 ayda 35 kilograma düşen Kızılaslan, Batman'da yapılan "İller Arası Karate Turnuvası"nda ilk kez çıktığı müsabakada üçüncülük elde etti.

Antalya'daki Türkiye Minik Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek Türkiye Karate Şampiyonu olan, ardından Türkiye Karate Milli Takımı'na seçilerek milli sporcu olan Kızılaslan, Balkan Karate Şampiyonasında ülkeyi temsil etme hakkına kavuştu.

Milli takım seçmelerinde 54 kiloda şampiyon olan, Ümit Genç ve U21 Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli takıma seçilen Kızılaslan, Diyarbakır'da milli takım adına Avrupa'ya giden ilk sporcu unvanına kavuştu.

Kızılaslan, Türkiye Karate Şampiyonluğu da olmak üzere 6 yılda elde ettiği derecelerle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen "Amatör Spor Haftası"nda 4 yıl üst üste yılın "en"leri arasına girerek "yılın sporcusu" unvanını kazandı.

Milli takımda bu yıl Macaristan'da yapılan Avrupa Karate Şampiyonasına katılan, takım halinde Avrupa ikinciliği kazanan, 5 kez yurt dışında gerçekleşen özel müsabakalarda dereceye giren Kızılaslan, kendi kategorisinde büyük başarılara imza attı.

Hem Diyarbakır'ın hem Türkiye'nin gururu olan Kızılaslan ulusal ve uluslararası başarılarına yenilerini eklemek için antrenmanı sürdürüyor.

Kilolarından kurtulurken şampiyonluklara imza attı

Kızılaslan AA muhabirine, çocuk yaşta başladığı karateyi 6 yıldır aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Babasının yönlendirmesiyle kilo probleminden ve hiperaktivite bozukluğundan kurtulmak için bu branşa başladığını dile getiren Kızılaslan, 3 aylık çalışmanın ardından ailesinin dahi beklentisi olmamasına rağmen ilk maçta derece üçüncü olmayı başardığını söyledi.

Kızılaslan, sonrasında çalışmalara devam ettiğini anlatarak, "Geçen yıl Türkiye şampiyonluğunu elde ettim. Balkan Şampiyonası'nda takım halinde birincilik elde ettik. Seçmelerde Avrupa'ya gitme şansı kazandım. Orada da birinci çıktım." dedi.

Sporda ilerleyerek bu branşa başlama gayesi olan aşırı kilolarından kurtulduğunu anlatan Kızılaslan, en önemlisi şampiyonluğa ilerlediğini belirtti.

"Yılın sporcusu ödüllerini aldım. Diyarbakır karate tarihinde ilk Avrupa'ya giden sporcu unvanını aldım." diyen Kızılaslan, son bir yılda Balkanlar ve Avrupa'ya gitmesinde kendisine maddi ve manevi destek sunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile başarısında büyük payı olan Türkiye Karate Milli Takımı ve Bağlar Belediyespor Kulübü baş antrenörü Mehmet Yazar'a teşekkür etti.

Kızılaslan, sporun hiçbir şekilde eğitim hayatına engel olmadığını dile getirerek, "Sporda disiplini öğreniyorsun. Okulumda da sporun bana çok katkısı oldu. Kız çocuklarına karateye veya herhangi bir spor dalına başlamalarını tavsiye ediyorum. Şiddet olaylarına karşı da kendilerini korumaları için başlamalılar." diye konuştu.

"İlk maçında üçüncü olmasıyla ondaki ışığı fark ettik"

Milli antrenör Ayşe Meryem Yazar, 6 yıl önce Sena'nın karateye başladığını, öncelerde sürecin oyun odaklı geçtiğini söyledi.

Bölge şampiyonasında Sena'yı da yarışmaya dahil ettiklerini ifade eden Yazar, "İlk maçında üçüncü olmasıyla ondaki ışığı fark ettik. Sena kilo probleminin ve hiperaktivite sorununun çözülmesinin yanı sıra artık başarıya doğru da yol almaya başladı. Antrenmanlar çok olduğu için kilo vermesi hızlandı. Hiperaktiviteyi de dizginlemiş oldu." şeklinde konuştu.

Yazar, Sena'nın hem antrenmanları hem de eğitim öğretimi birlikte yürüttüğünü, eğitim hayatından ve spordan hiçbir zaman ödün vermediğini kaydetti.

Son bir yılda Sena'da karatede ciddi yükseliş görmeye başladıklarını bildiren Yazar, şöyle konuştu:

"Benim için de büyük tecrübe oldu. Geçen yıl Diyarbakır'da gerçekleştirilen Türkiye Karate Şampiyonası'nda Sena Türkiye şampiyonu oldu. Balkanlara milli takımda, kentteki müsabakaya ise Bağlar Belediyesini temsil ederek gittik. Balkan şampiyonu oldu. Daha sonra Avrupa şampiyonası seçmelerinde rakiplerini yenip, kendi kilosunda şampiyon olarak Avrupa biletini kaptı. Bu noktaya gelmemizde en büyük destek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan geldi. Katkılarıyla çıtayı yükselttik. Maddi ve manevi tüm destekleriyle bizi sürekli ileriye taşıdı."