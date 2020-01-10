KİLYOS AÇIKLARINDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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KİLYOS AÇIKLARINDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
KİLYOS açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:21 Kaynak: DHA
KİLYOS açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Arama- çalışmalara 4 sahil güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri görev yapıyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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