KİLYOS AÇIKLARINDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

KİLYOS açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Arama- çalışmalara 4 sahil güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri görev yapıyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

----------- Helikopter görüntüleri