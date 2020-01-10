Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonucu meydana gelen... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonucu meydana gelen... - Son Dakika

Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonucu meydana gelen...

6 saat önce

Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonucu meydana gelen kazada kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarıyla yüzeysel yapılan arama faaliyetlerinin süreceği öğrenildi.

Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonucu meydana gelen..., System.String[]

Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonucu meydana gelen kazada kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarıyla yüzeysel yapılan arama faaliyetlerinin süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:56 Kaynak: İHA
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