Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonucu meydana gelen... - Son Dakika

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Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonucu meydana gelen...
6 saat önce
Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonucu meydana gelen kazada kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarıyla yüzeysel yapılan arama faaliyetlerinin süreceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:56 Kaynak: İHA
Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonucu meydana gelen kazada kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarıyla yüzeysel yapılan arama faaliyetlerinin süreceği öğrenildi. - İSTANBUL
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