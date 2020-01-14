Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilyos açıklarında Rus bayraklı 'GLARD 2' adlı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde... - Son Dakika

Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde...

6 saat önce

Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan İ.D'nin cesedi çıkarıldı.

Kilyos açıklarında Rus bayraklı

Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan İ.D'nin cesedi çıkarıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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