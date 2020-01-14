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Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde...
6 saat önce
Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan İ.D'nin cesedi çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:20 Kaynak: AA
Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan İ.D'nin cesedi çıkarıldı
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