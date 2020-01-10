Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile çarpışan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile çarpışan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı,... - Son Dakika

Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile çarpışan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı,...

6 saat önce

Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile çarpışan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı, kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile çarpışan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı,..., System.String[]

Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile çarpışan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı, kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:50 Kaynak: AA
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