Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile çarpışan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı,... - Son Dakika

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Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile çarpışan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı,...
6 saat önce
Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile çarpışan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı, kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:50 Kaynak: AA
Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile çarpışan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı, kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
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