Son Dakika › Güncel › Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesindeki kaybolan 3... - Son Dakika
Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesindeki kaybolan 3...
6 saat önce
Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesindeki kaybolan 3 kişinin yeri tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:44 Kaynak: AA
Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesindeki kaybolan 3 kişinin yeri tespit edildi.
Son Dakika Sosyal medyanın yeni gözdesi Viktoria Odintcava, bikinili paylaşımlarıyla Instagram'ı salladı 3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi