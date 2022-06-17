Kilyos açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
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Kilyos açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

17.06.2022 08:17
Kilyos açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Rumeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldı." bilgisi verildi.

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Kaynak: AA

Rumeli, Kilyos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilyos açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

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