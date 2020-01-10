KİLYOS AÇIKLARINDA TANKER İLE BALIKÇI TEKNESİ ÇARPIŞTI: 3 BALIKÇI ARANIYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel KİLYOS AÇIKLARINDA TANKER İLE BALIKÇI TEKNESİ ÇARPIŞTI: 3 BALIKÇI ARANIYOR - Son Dakika

KİLYOS AÇIKLARINDA TANKER İLE BALIKÇI TEKNESİ ÇARPIŞTI: 3 BALIKÇI ARANIYOR

6 saat önce

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı.

KİLYOS AÇIKLARINDA TANKER İLE BALIKÇI TEKNESİ ÇARPIŞTI: 3 BALIKÇI ARANIYOR, System.String[]

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı. Kaza sonrası denize düşen 3 balıkçıyı arama çalışması sürüyor.

Kazayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan alınan bilgiye göre; İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı Glard 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır. Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir.

Görüntü Dökümü:

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-Tankerin fotoğrafları

-Kilyos açıkları


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:48 Kaynak: DHA
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