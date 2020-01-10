Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı 3 balıkçı aranıyor - Son Dakika

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Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı 3 balıkçı aranıyor
7 saat önce
KİLYOS AÇIKLARINDA TANKER İLE BALIKÇI TEKNESİ ÇARPIŞTI 3 BALIKÇI ARANIYOR (1) (aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:33 Kaynak: DHA
KİLYOS AÇIKLARINDA TANKER İLE BALIKÇI TEKNESİ ÇARPIŞTI 3 BALIKÇI ARANIYOR (1) (aktüel)
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