Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı 3 balıkçı aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı 3 balıkçı aranıyor - Son Dakika

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı 3 balıkçı aranıyor

7 saat önce

KİLYOS AÇIKLARINDA TANKER İLE BALIKÇI TEKNESİ ÇARPIŞTI 3 BALIKÇI ARANIYOR (1) (aktüel)

KİLYOS AÇIKLARINDA TANKER İLE BALIKÇI TEKNESİ ÇARPIŞTI 3 BALIKÇI ARANIYOR (1) (aktüel)

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı 3 balıkçı aranıyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:33 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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