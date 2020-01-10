Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı - Son Dakika

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

6 saat önce

Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı gemisindeki 3 kişi kurtarılırken 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı gemisindeki 3 kişi kurtarılırken 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kilyos açıklarında saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı gemisi çarpıştı.

Kazada Türk bayraklı balıkçı gemisi battı. Gemide bulunan 6 kişiden 3'ü, balıkçılar tarafından kurtarılırken kaybolan 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları, Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor
CHP'li Deniz Baykal, Libya tezkeresi konusunda hükümete destek verdi Canlı yayında Gökçek'i kızdıran sözler: Hande Hanım susturuyor musunuz? Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı

Son Dakika Haberleri
16:38 Kahramanmaraş'ta vatandaşlara trafik bilgilendirmesi - Son Dakika
16:37 Endoskopi sonrası ölüme ve 5 kişinin yoğun bakıma alınmasına soruşturma (2) - Son Dakika
16:37 Diyarbakır'da HDP önündeki 1 aile daha evladına kavuştu (3) - Son Dakika
16:37 Çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek taburcu edildi - Son Dakika
16:32 Karaman'da yaban hayvanlarına yem desteği - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika
13:58 Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 16:40:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]