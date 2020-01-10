Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı: 3 balıkçı aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı: 3 balıkçı aranıyor - Son Dakika

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı: 3 balıkçı aranıyor

12 dakika önce

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı.

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı: 3 balıkçı aranıyor, System.String[]

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/ İSTANBUL DHA - Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı. Kaza sonrası denize düşen 3 balıkçıyı arama çalışması sürüyor.

Kazayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan alınan bilgiye göre; İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı Glard 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır. Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:59 Kaynak: DHA
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