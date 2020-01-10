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Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı (2)
6 saat önce
Kurtarılanların ambulansa taşınması Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı (2)
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:26 Kaynak: AA
Kurtarılanların ambulansa taşınması Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı (2)
Son Dakika Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor 3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı