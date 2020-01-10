Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı (2) - Son Dakika

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı (2)

6 saat önce

Kurtarılanların ambulansa taşınması Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı (2)

Kurtarılanların ambulansa taşınması Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı (2)

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı (2)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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