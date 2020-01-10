Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı - Son Dakika
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Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

6 saat önce

Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı, kaybolan 3 kişinin ise yeri tespit edildi.

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı, System.String[]

Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı, kaybolan 3 kişinin ise yeri tespit edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kilyos açıklarında saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı gemisi çarpıştı. Kazada Türk bayraklı balıkçı gemisi battı. Gemide bulunan 6 kişiden 3'ü, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Kaybolan 3 kişinin bulunması için Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait bir Skorsky helikopteri de havadan destek verdi.

Sahil Güvenlik açıklaması

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın kuzeybatısı 5 mil mesafede Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı tankerin Türk bayraklı trol teknesiyle çarpıştığı ifade edildi.

Kazada batan trol teknesinden 3 kişinin bölgede bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhbarın alınması üzerine olay mahalline derhal 4 sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik helikopteri görevlendirilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 3 şahsın bulunması maksadıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 2 botun da iştirak ettiği arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, arama kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere TCG Alemdar Kurtarma Gemisi ile ROV cihazı ve dalış timi görevlendirilmiştir."

Kayıp balıkçıların yeri tespit edildi

İstanbul Valiliğinden alınan bilgiye göre, TCG Alemdar isimli araştırma gemisi, kayıp 3 kişinin yerini tespit etti. Olay yerinde bulunan dalgıçlar, tespit edilen bölgeye dalış yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:48 Kaynak: AA
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