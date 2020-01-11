Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması - Son Dakika

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması

7 saat önce

Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişinin cesetlerinin çıkarılması için çalışmalara yeniden başlandı.

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması, System.String[]

Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişinin cesetlerinin çıkarılması için çalışmalara yeniden başlandı.

Kilyos açıklarında dün Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinin enkazında olduğu tespit edilen 3 kişiye ait cesetleri çıkarmak üzere dalgıç ekipleri sabah saatlerinde yeniden bölgeye geldi.

Dalgıçların sualtındaki çalışmaları başlarken, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar ise yüzeyde arama faaliyetlerini sürdürdü.

Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, dün sabah saatlerinde Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı. Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmaların ardından, kayıp 3 balıkçının da içinde bulunduğu teknenin 77 metre derinlikte olduğu tespit edilmişti.

Ali Coşkun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı
Son dakika: Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem! İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi Sivas'ta beyaz esaret! Bazı noktalarda kar kalınlığı 2 metreye buldu Pazar günü için plan yapanlar dikkat! İstanbul Valiliği uyardı

Son Dakika Haberleri
16:52 Aydın kuşadası'nda sokak hayvanlarına sıcak yuva - Son Dakika
16:52 Tekirdağ'da da hissedilen bir deprem meydana geldi - Son Dakika
16:52 İstanbul'da hissedilen deprem 1 - Son Dakika
16:52 Uşak 3 aydır kayıptı, cesedi toprağa gömülü bulundu - Son Dakika
16:52 Tekirdağ'da da hissedilen bir deprem meydana geldi - Son Dakika
16:40 Son dakika: Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi - Son Dakika
15:40 Sivas'ta beyaz esaret! Bazı noktalarda kar kalınlığı 2 metreye buldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 16:56:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]