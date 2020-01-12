Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması - Son Dakika
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Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması

6 saat önce

İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarında, bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kaza sonrası kaybolan 3 balıkçıdan, henüz ulaşılamayan 2'si için gün boyu yapılan arama kurtarma çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmadığını, arama faaliyetlerine yarın da devam edileceğini bildirdi.

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması, System.String[]

İstanbul Valiliği, Kilyos açıklarında, bir tanker ile balıkçı teknesinin

çarpıştığı kaza sonrası kaybolan 3 balıkçıdan, henüz ulaşılamayan 2'si için gün boyu yapılan

arama kurtarma çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmadığını, arama faaliyetlerine yarın da devam edileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 10 Ocak'ta Kilyos açıklarında meydana gelen kazanın ardından henüz ulaşılamayan 2 balıkçı için bugün 08.00'den itibaren, Sahil Güvenlik

Komutanlığından 3 bot, dalış timi, helikopter, Kıyı Emniyet Genel

Müdürlüğünden bir bot, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından TCG Alemdar

Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra edildiği belirtildi.

Gün boyu yapılan

çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmadığı, bir Sahil Güvenlik botu tarafından termal kamera ile su üstü araması yapılmaya devam edildiği aktarılan açıklamada, "Yarın 08.00'dan itibaren, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 bot, dalış timi, helikopter ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden bir bot ile

arama kurtarma faaliyetleri sürdürülecektir." ifadesi kullanıldı.

Arama faaliyetleri kapsamında dün, kayıp 3 balıkçıdan birinin cenazesine ulaşılmıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:16 Kaynak: AA
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