Kilyos açıklarındaki kazayı gören kaptan o anları anlattı - Son Dakika
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Kilyos açıklarındaki kazayı gören kaptan o anları anlattı

6 saat önce

KİLYOS açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı.

Kilyos açıklarındaki kazayı gören kaptan o anları anlattı, System.String[]

KİLYOS açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı. Kaza sonrası denize düşen 3 balıkçıyı arama çalışması sürüyor. Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesiyle birlikte denize açılan ve kazayı gören kaptan Sefer Şahin o anları anlattı. Kazaya karışan tekneyle birlikte denize açılan teknelerden birinin kaptanı Şahin, "Tekneler açığa, balığa çıkıyorlardı. Yukarıdan bir Rus gemisi Kilyos'a doğru iniyordu. Herhalde demire iniyordu. O anda balıkçı teknesiyle çarpışma meydana geldi. 5-10 dakika sürmedi tekne battı. 3 kişiyi yan taraftaki arkadaşlar, yan tekne aldı. Geri kalan 3 kişi kayıp ama tahmin ediyorum kameranın içinde kaldılar. Aranıyorlar ama teknenin içinde kaldılar. Dalgıç ekipleri bekleniyor." Denizde kaybolan 3 balıkçının yakınlarının ise Kilyos sahilinde bekleyişi sürüyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:39 Kaynak: DHA
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