Kilyos İkinci El Festivali için geri sayım

'Atma Değerlendir, Tüketimi Azalt, Mutlu Ol' mottosunu odak noktasına alan Festival, çağımızın tüketim dünyasında, gereksiz tüketimin önüne geçip, var olanın yeniden değerlendirilmesine ortam yaratarak çevreye ve aile bütçesine katkı sağlamayı hedefliyor. Kocaeli'nde 05 -08 Eylül tarihleri arasında düzenlenenSymbol İkinci El Festivali ve ardından Bursa'da 12-15 Eylül tarihleri arasında Podyumpark İkinci El ve Tasarım Ürünler Festivali ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. Kocaeli ve Bursa'nın ardından artık geleneksel hale gelen Kilyos 2. El Festivali için geri sayım başladı.

21-22 Eylül tarihleri arasında 14. defa düzenlenecek olan Kilyos İkinci El Festivali, İstanbul Kilyos Yeşilçiftlik Restaurant'ta meraklılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Her organizasyonu bir öncekinden daha büyük bir katılımla gerçekleşen Kilyos İkinci El Festivali İstanbul Kilyos'da ormanla çevrili alanda düzenlenecek.Festivalde ziyaretçiler, gün boyu ihtiyacı olan ürünleri daha uygun fiyata alma imkanı yakalarken, ailesiyle birlikte doğayla iç içe keyifli iki gün geçirecek. 21-22 Eylül tarihleri arasında Antika, ikinci el ve tasarımcıların ürünleri dahil 250 standın katılımıyla düzenlenecek ve sürpriz aktivitelerle renklenecek Festival'de gerçekleştirecek müzik yayınları, ziyaretçilerin alışverişlerine eşlik ederek eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak. Girişlerin ücretsiz olduğu İkinci El Festivali, Best FM radyo sponsorluğunda düzenlenecek.

21-22 Eylül tarihleri arasında meraklılarıyla buluşacak festival hakkında bilgi veren 2. El Festival komitesi başkanı Aslı Kamber ''Yola çıkış noktasında tam anlamıyla kazan kazan felsefesini hayata geçiren Festival kapsamında, kullanılan eşyalar atılmayıp el değiştirdiğinde aile bütçesine katkı sağlanıyor ve böylelikle doğaya daha az atık bırakılıyor'' dedi. Kamber; ''hesaplı alışveriş yapmak ve gün boyu keyifli zaman geçirmek isteyen ziyaretçileri ormanla çevrili alanda artık geleneksel hale gelen Kilyos 2. El Festivali'mizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız'' dedi.