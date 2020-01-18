Kilyos Sahili atıklardan temizlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilyos Sahili atıklardan temizlendi - Son Dakika

Kilyos Sahili atıklardan temizlendi

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçen günlerde yaşanan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle kirlenen Kilyos Sahili'ni temizledi.

Kilyos Sahili atıklardan temizlendi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçen günlerde yaşanan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle kirlenen Kilyos Sahili'ni temizledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta yaşanan fırtına ve şiddetli yağışın şehir genelinde bıraktığı izler siliniyor.

İBB iştiraki İSTAÇ, bu kapsamda Kilyos'ta, fırtına nedeniyle karadan ve denizden sahile gelen atıkları tespit etti.

12 personel 2 ayrı ekibe ayrılarak 3 gün boyunca Kilyos plajlarını taradı. 4,5 kilometre uzunluğa ve 142 bin metrekarelik bir alana sahip sahil, atıklardan tamamen temizlendi.

Sahilden 450 poşet atık toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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