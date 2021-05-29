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KİLYOS SAHİLİ'NDE KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN 2 KADINI KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika

KİLYOS SAHİLİ'NDE KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN 2 KADINI KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ KURTARDI

29.05.2021 08:05

SARIYER Kilyos Sahili'nde gezintiye çıkan ancak deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan 2 kadın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

SARIYER Kilyos Sahili'nde gezintiye çıkan ancak deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan 2 kadın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahsur kalanların kurtarılma anları, kameralara yansıdı.

Dün, Kilyos'ta gezintiye çıkan 2 kadın, deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kaldı. Mahsur kalan kişilerin ihbarı üzerine, imdada Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yetişti. Kayalıklarda mahsur kalan kadınlar, kıyıya yanaşan kurtarma botundaki ekiplerce kurtarıldı.

KIYI EMNİYETİ PAYLAŞTI

Olayla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kilyos'ta kayalık yerde mahsur kalan 2 vatandaşımız, Tahlisiye-1 botumuzca sağlıklı olarak kurtarıldı denildi.

Paylaşılan videoda, kayalıklarda mahsur kalan 2 kadının, bota bindirilerek kurtarıldığı görülüyor.

KİLYOS SAHİLİ'NDE KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN 2 KADINI KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ KURTARDI
KİLYOS SAHİLİ'NDE KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN 2 KADINI KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ KURTARDI
KİLYOS SAHİLİ'NDE KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN 2 KADINI KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ KURTARDI
KİLYOS SAHİLİ'NDE KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN 2 KADINI KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ KURTARDI

Kilyos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KİLYOS SAHİLİ'NDE KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN 2 KADINI KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika


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