Kilyos'ta 3 kişinin kurtarıldığı o anlar kamerada - Son Dakika
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Kilyos'ta 3 kişinin kurtarıldığı o anlar kamerada

6 saat önce

Kilyos açıklarında tankerle çarpışması sonrası batan balıkçı teknesindeki 3 kişinin kurtarıldığı o anlar geminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kilyos açıklarında tankerle çarpışması sonrası batan balıkçı teknesindeki 3 kişinin kurtarıldığı o anlar geminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde balıkçıların gemiye çıkışı görülürken batan balıkçı teknesinin kaptanı Fatih Coşkun'un kendisini almaya gelen amcasına sarıldığı o anlar görülüyor.

Kilyos açıklarında balıkçı teknesi ile Rus bayraklı bir tankerin çarpışması sonucu balıkçı teknesi batmıştı. Batan balıkçı teknesindeki 6 kişiden 3'ü batan teknelerinin pervanelerine tutunurken çevrelerinden geçen bir gemi tarafından kurtarıldı. O anlar ise geminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Batan geminin kaptanı Fatih Coşkun, kurtarıldıktan sonra sırılsıklam bir şekilde kendilerini kurtaran gemiden battıklarına dair anons yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 kişinin kurtarılmasının ardından batan teknenin kaptanı Coşkun'un amcası tekneyle geliyor. Kazadan kurtarılan kaptan ve amcasının sarıldığı o anlar da görüntülere yansıyor. Öte yandan kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

(Volkan Kayalar/İHA)

Kilyos'ta 3 kişinin kurtarıldığı o anlar kamerada

Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
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