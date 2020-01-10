Kilyos'ta 3 kişinin tespit edildiği noktada dalgıçlar çalışma yapıyor - Son Dakika

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Kilyos'ta 3 kişinin tespit edildiği noktada dalgıçlar çalışma yapıyor
6 saat önce
KİLYOS'TA 3 KİŞİNİN TESPİT EDİLDİĞİ NOKTADA DALGIÇLAR ÇALIŞMA YAPIYOR (tekneden görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:59 Kaynak: DHA
KİLYOS'TA 3 KİŞİNİN TESPİT EDİLDİĞİ NOKTADA DALGIÇLAR ÇALIŞMA YAPIYOR (tekneden görüntü)
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