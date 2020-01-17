Kilyos'ta aramalar birinci haftasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilyos'ta aramalar birinci haftasında - Son Dakika

Kilyos'ta aramalar birinci haftasında

7 saat önce

SARIYER Kilyos açıklarında 1 hafta önce batan balıkçı teknesindeki kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kilyos'ta aramalar birinci haftasında, System.String[]

İbrahşm MAŞE İstanbul DHA - SARIYER Kilyos açıklarında 1 hafta önce batan balıkçı teknesindeki kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaların 8'nci gününde TGC Alemdar gemisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 1'nci sınıf dalgıçlarla ve uzaktan kumandalı sualtı robotları ile aramalarını sürdürüyor.

Kilyos açıklarında, Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli teknede kaybolan balıkçı Yusuf Coşkun'u arama çalışmaları sürüyor.

Kilyos açıklarında yürütülen çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar da görev alıyor. TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi tarafından ilk günden itibaren sürdürülen arama çalışmaları da görüntülendi. Batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki görüntüleri ortaya çıktı. Çalışmalarda uzaktan kumandalı sualtı robotları ROV cihazları ile alan taraması yapılırken öte yandan  dalgıçlar enkazın olduğu noktada arama çalışmalarını sürdürüyor. Batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 balıkçıdan 2'sinin cesedi daha önce çıkarılmıştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilen bilgilere göre 2017 yılında denize faaliyete başlayan TGC Alemdar gemisi 90 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğinde ve 4 bin 200 ton. Personel Kurtarma Ana Gemisi TGC Alemdar'da ROV cihazlarla 1000 metreye kadar ve dalgıçlarla 91 metreye kadar dalış gerçekleştiriliyor. Karadeniz ve Akdeniz'e kıyısı olan hiçbir ülkede bu teknolojide arama kurtarma gemisi olmadığı da belirtildi. TGC Alemdar gemisinin en önemli özelliklerinin arasında ise dinamik konumlandırma sistemi yer alıyor. Bu sistem sayesinde gemi rüzgar ve akıntıdan etkilenmeden belirlenen konumda sabit bir şekilde kalabiliyor. Ayrıca 5 yatak kapasitesine sahip gemide bir acil serviste bulunan tüm imkanlar yer alıyor.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Yusuf Coşkun, Ali Coşkun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan ajanda! Çakmakla ve mikrodalga fırında ısıtıldığında yazılar siliniyor
Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu Ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin katil zanlısı komşusu çıktı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 20:42:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilyos'ta aramalar birinci haftasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]