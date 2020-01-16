Kilyos'ta bakan teknenin su altındaki görüntüleri - Son Dakika

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Kilyos'ta bakan teknenin su altındaki görüntüleri
6 saat önce
77 metre derinlikteki teknenin görüntüleri ortaya çıktıElif YAVUZ - İstanbul DHA - KİLYOS açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:14 Kaynak: DHA
77 metre derinlikteki teknenin görüntüleri ortaya çıktı
Elif YAVUZ - İstanbul DHA - KİLYOS açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki görüntüleri ortaya çıktı.
Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 balıkçıdan 2'sinin cesedi çıkarıldı. Kayıp 3'üncü kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. TCG Alemdar gemisinin de katıldığı çalışmalarda denizin 77 metre dibindeki teknenin görüntüleri ortaya çıktı.
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