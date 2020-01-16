Kilyos'ta bakan teknenin su altındaki görüntüleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilyos'ta bakan teknenin su altındaki görüntüleri - Son Dakika

Kilyos'ta bakan teknenin su altındaki görüntüleri

6 saat önce

77 metre derinlikteki teknenin görüntüleri ortaya çıktıElif YAVUZ - İstanbul DHA - KİLYOS açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki görüntüleri ortaya çıktı.

77 metre derinlikteki teknenin görüntüleri ortaya çıktı

Elif YAVUZ - İstanbul DHA - KİLYOS açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki görüntüleri ortaya çıktı.

Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 balıkçıdan 2'sinin cesedi çıkarıldı. Kayıp 3'üncü kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. TCG Alemdar gemisinin de katıldığı çalışmalarda denizin 77 metre dibindeki teknenin görüntüleri ortaya çıktı.

Kilyos'ta bakan teknenin su altındaki görüntüleri

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:14 Kaynak: DHA
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