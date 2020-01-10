KİLYOS'TA BALIKÇI TEKNESİNİ BATIRAN TANKER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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KİLYOS'TA BALIKÇI TEKNESİNİ BATIRAN TANKER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
İstanbul DHAKilyos açıklarında balıkçı teknesini batıran tanker havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:10 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Kilyos açıklarında balıkçı teknesini batıran tanker havadan görüntülendi. 140 metre boyunda 17 metre genişliğindeki gemi Kısırkaya açıklarına çekildi.
Görüntü Dökümü:
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-Tankerin havadan görüntüleni
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