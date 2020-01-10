KİLYOS'TA BALIKÇI TEKNESİNİ BATIRAN TANKER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel KİLYOS'TA BALIKÇI TEKNESİNİ BATIRAN TANKER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

KİLYOS'TA BALIKÇI TEKNESİNİ BATIRAN TANKER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

6 saat önce

İstanbul DHAKilyos açıklarında balıkçı teknesini batıran tanker havadan görüntülendi.

KİLYOS'TA BALIKÇI TEKNESİNİ BATIRAN TANKER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]

İstanbul DHA

Kilyos açıklarında balıkçı teknesini batıran tanker havadan görüntülendi. 140 metre boyunda 17 metre genişliğindeki gemi Kısırkaya açıklarına çekildi.

Görüntü Dökümü:

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-Tankerin havadan görüntüleni


İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:10 Kaynak: DHA
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