Kilyos'ta balıkçı teknesini batıran tanker havadan fotoğraflandı - Son Dakika

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Kilyos'ta balıkçı teknesini batıran tanker havadan fotoğraflandı
6 saat önce
Kilyos açıklarında balıkçı teknesini batıran tanker havadan fotoğraflandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:12 Kaynak: DHA
Kilyos açıklarında balıkçı teknesini batıran tanker havadan fotoğraflandı. 140 metre boyunda 17 metre genişliğindeki gemi Kısırkaya açıklarında bekliyor.
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