Kilyos'ta balıkçı teknesini batıran tanker havadan fotoğraflandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilyos'ta balıkçı teknesini batıran tanker havadan fotoğraflandı - Son Dakika

Kilyos'ta balıkçı teknesini batıran tanker havadan fotoğraflandı

6 saat önce

Kilyos açıklarında balıkçı teknesini batıran tanker havadan fotoğraflandı.

Kilyos'ta balıkçı teknesini batıran tanker havadan fotoğraflandı, System.String[]

Kilyos açıklarında balıkçı teknesini batıran tanker havadan fotoğraflandı. 140 metre boyunda 17 metre genişliğindeki gemi Kısırkaya açıklarında bekliyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:12 Kaynak: DHA
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