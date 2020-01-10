KİLYOS'TA BATAN BALIKÇI TEKNESİNİN PARÇALARI ÇIKARILIYOR - Son Dakika

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KİLYOS'TA BATAN BALIKÇI TEKNESİNİN PARÇALARI ÇIKARILIYOR
6 saat önce
istanbul DHA Kilyos açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinin parçaları denizden çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:12 Kaynak: DHA
istanbul DHA
Kilyos açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinin parçaları denizden çıkarıldı. Parçalar başka bir tekneye alındı.
Görüntü Dökümü:
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-Parçaların çıkarılması
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