KİLYOS'TA BATAN BALIKÇI TEKNESİNİN PARÇALARI ÇIKARILIYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel KİLYOS'TA BATAN BALIKÇI TEKNESİNİN PARÇALARI ÇIKARILIYOR - Son Dakika

KİLYOS'TA BATAN BALIKÇI TEKNESİNİN PARÇALARI ÇIKARILIYOR

6 saat önce

istanbul DHA Kilyos açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinin parçaları denizden çıkarıldı.

KİLYOS'TA BATAN BALIKÇI TEKNESİNİN PARÇALARI ÇIKARILIYOR, System.String[]

istanbul DHA

Kilyos açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinin parçaları denizden çıkarıldı. Parçalar başka bir tekneye alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Parçaların çıkarılması


DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:12 Kaynak: DHA
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