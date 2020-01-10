Kilyos'ta batan teknedeki kayıp balıkçıları rama çalışması havadan görüntülendi 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilyos'ta batan teknedeki kayıp balıkçıları rama çalışması havadan görüntülendi 1 - Son Dakika

Kilyos'ta batan teknedeki kayıp balıkçıları rama çalışması havadan görüntülendi 1

6 saat önce

KİLYOS'TA BATAN TEKNEDEKİ KAYIP BALIKÇILARI RAMA ÇALIŞMASI HaVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (drone) 1.

KİLYOS'TA BATAN TEKNEDEKİ KAYIP BALIKÇILARI RAMA ÇALIŞMASI HaVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (drone) 1

Kilyos'ta batan teknedeki kayıp balıkçıları rama çalışması havadan görüntülendi 1

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:46 Kaynak: DHA
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