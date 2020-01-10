Son Dakika › Güncel › Kilyos'ta batan teknedeki kayıp balıkçıları rama çalışması havadan görüntülendi 1 - Son Dakika
Kilyos'ta batan teknedeki kayıp balıkçıları rama çalışması havadan görüntülendi 1
6 saat önce
KİLYOS'TA BATAN TEKNEDEKİ KAYIP BALIKÇILARI RAMA ÇALIŞMASI HaVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (drone) 1.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:46 Kaynak: DHA
KİLYOS'TA BATAN TEKNEDEKİ KAYIP BALIKÇILARI RAMA ÇALIŞMASI HaVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (drone) 1
Son Dakika 3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi