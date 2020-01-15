Kilyos'ta batan teknenin su altındaki fotoğrafı - Son Dakika

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Kilyos'ta batan teknenin su altındaki fotoğrafı
7 saat önce
KİLYOS açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki fotoğrafı ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:22 Kaynak: DHA
KİLYOS açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki fotoğrafı ortaya çıktı.
Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 balıkçıdan 2'sinin cesedi çıkarıldı. Kayıp 3'üncü kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. TCG Alemdar gemisinin de katıldığı çalışmalarda denizin 77 metre dibindeki teknenin fotoğrafları ortaya çıktı.
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