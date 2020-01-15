Kilyos'ta batan teknenin su altındaki fotoğrafı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilyos'ta batan teknenin su altındaki fotoğrafı - Son Dakika

Kilyos'ta batan teknenin su altındaki fotoğrafı

7 saat önce

KİLYOS açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki fotoğrafı ortaya çıktı.

Kilyos'ta batan teknenin su altındaki fotoğrafı, System.String[]

KİLYOS açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki fotoğrafı ortaya çıktı.

Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 balıkçıdan 2'sinin cesedi çıkarıldı. Kayıp 3'üncü kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.  TCG Alemdar gemisinin de katıldığı çalışmalarda denizin 77 metre dibindeki teknenin fotoğrafları ortaya çıktı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:22 Kaynak: DHA
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