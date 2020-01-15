Kilyos'ta batan teknenin su altındaki görüntüleri - Son Dakika
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Kilyos'ta batan teknenin su altındaki görüntüleri

7 saat önce

KİLYOS açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki görüntüleri ortaya çıktı.

Kilyos'ta batan teknenin su altındaki görüntüleri, System.String[]
KİLYOS açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki görüntüleri ortaya çıktı.

Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 balıkçıdan 2'sinin cesedi çıkarıldı. Kayıp 3'üncü kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.  TCG Alemdar gemisinin de katıldığı çalışmalarda denizin 77 metre dibindeki teknenin görüntüleri ortaya çıktı.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:26 Kaynak: DHA
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