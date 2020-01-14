KİLYOS'TA BİR BALIKÇININ DAHA CESEDİNE ULAŞILDI - Son Dakika

Kilyoz açıklarında 10 Ocak'ta tankerin çarptığı balıkçı teknesinden düşerek kaybolan 3 balıkçı için çalışma başlatılmıştı. Balıkçılardan birinin cesedine cumartesi günü ulaşıldı. Kayıp 2 balıkçıdan birinin cesedine de bugün ulaşıldı.

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