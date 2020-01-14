Kilyos'ta bir balıkçının daha cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Kilyos'ta bir balıkçının daha cesedine ulaşıldı

6 saat önce

KİLYOS'ta kayıp 2 balıkçıdan birinin cesedine ulaşıldı.

Kilyos'ta bir balıkçının daha cesedine ulaşıldı, System.String[]

KİLYOS'ta kayıp 2 balıkçıdan birinin cesedine ulaşıldı.

Kilyoz açıklarında 10 Ocak'ta tankerin çarptığı balıkçı teknesinden düşerek kaybolan 3 balıkçı için çalışma başlatılmıştı. Balıkçılardan birinin cesedine cumartesi günü ulaşıldı. Kayıp 2 balıkçıdan birinin cesedine de bugün ulaşıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün yapılan çalışmalarda 1 balıkçıya daha ulaşıldı. Kayıp Balıkçılardan İ. D.'nin naaşı çıkarıldı. Balıkçımıza Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kayıp 1 balıkçımız için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra ediliyor"


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:20 Kaynak: DHA
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